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    Месси впервые проголосовал за Роналду

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    ФИФА представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года.

    Награду получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных.

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший второе место после Модрича, поставил на первое место Рафаэля Варана, на второе – Луку Модрича, а на третье – Антуана Гризманна, не включив в свой список Лионеля Месси.

    Месси на первое место поставил Модрича, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Роналду. Лионель впервые проголосовал за Роналду и включил игрока «Реала» в свою тройку.

    Тройка Модрича выглядит следующим образом: Варан, Роналду, Гризманн.

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