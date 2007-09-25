Месси впервые проголосовал за Роналду

ФИФА представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года.

Награду получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры национальных сборных.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший второе место после Модрича, поставил на первое место Рафаэля Варана, на второе – Луку Модрича, а на третье – Антуана Гризманна, не включив в свой список Лионеля Месси.

Месси на первое место поставил Модрича, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Роналду. Лионель впервые проголосовал за Роналду и включил игрока «Реала» в свою тройку.

Тройка Модрича выглядит следующим образом: Варан, Роналду, Гризманн.

Конец эпохи Месси и Роналду. Модрич взял премию The Best

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