Пике после удаления Лангле сказал судье в перерыве: «История говорит сама за себя»

Защитник «Барселоны» поспорил с арбитром матча 5-го тура примеры с «Жироной» (2:2) в перерыве матча.

На 35-й минуте встречи Хесус Хиль Мансано посмотрел видеоповтор и показал прямую красную карточку защитнику каталонцев за удар соперника локтем в лицо.

После окончания первого тайма Пике дождался Мансано в подтрибунном помещении и вступил с ним в беседу.

«Это же очевидно. Вы правда думаете, что это было умышленно? Что Пере Понс сфолил на нем, и он...?» – спросил Пике.

Мансано ответил жестом, повторив движение рукой со стороны Лангле.

«Послушайте меня, он дернул локтем и знает это, но он как бы выдергивал локоть. Да уж, история говорит сама за себя», – сказал Пике, заканчивая разговор.

Футболист намекнул на историю отношений «Барселоны» с Мансано, который ранее удалял других игроков «Барселоны» – Серджи Роберто, Луиса Суареса и Неймара.

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