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    «Барселона» впервые в сезоне потеряла очки и позволила «Реалу» догнать себя

    Теги Барселона примера Испания Жирона Футбол

    «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» в матче 5-го тура чемпионата Испании (2:2).

    Команда Эрнесто Вальверде впервые в текущем сезоне не смогла победить и потеряла очки.

    После пяти туров сине-гранатовые имеют в своем активе 13 очков и делят лидерство с «Реалом», у которого также 13 очков.

    Отметим, что во встрече с «Жироной» «Барселона» с 35-й минуты играла в меньшинстве. Защитник Клеман Лангле был удален арбитром Хесусом Хилем Мансано за удар соперника локтем в лицо. Рефери посмотрел видеоповтор и показал французу прямую красную карточку.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона».

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