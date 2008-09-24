«Барселона» впервые в сезоне потеряла очки и позволила «Реалу» догнать себя

«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» в матче 5-го тура чемпионата Испании (2:2).

Команда Эрнесто Вальверде впервые в текущем сезоне не смогла победить и потеряла очки.

После пяти туров сине-гранатовые имеют в своем активе 13 очков и делят лидерство с «Реалом», у которого также 13 очков.

Отметим, что во встрече с «Жироной» «Барселона» с 35-й минуты играла в меньшинстве. Защитник Клеман Лангле был удален арбитром Хесусом Хилем Мансано за удар соперника локтем в лицо. Рефери посмотрел видеоповтор и показал французу прямую красную карточку.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона».