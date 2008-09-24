Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» перестроит «Бернабеу» за 525 млн евро. Стадион будет приносить клубу 150 млн евро в год

    Теги Реал Мадрид примера Испания бизнес видео Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

    Президент «Реала» Флорентино Перес представил проект реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

    Арена, открытая в 1947 году и дважды подвергавшаяся перестройке (1982, 2001), сейчас вмещает 81 044 зрителя.

    «Наш план был одобрен в мае 2017 года. Это окончательно дает нам свободу действий по реконструкции стадиона. Теперь мы должны провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании.

    Надеемся, что работы начнутся в начале следующего года, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года.

    Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро.

    Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год», – рассказал Перес.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться