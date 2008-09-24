«Реал» перестроит «Бернабеу» за 525 млн евро. Стадион будет приносить клубу 150 млн евро в год

Президент Флорентино Перес представил проект реконструкции стадиона .

Арена, открытая в 1947 году и дважды подвергавшаяся перестройке (1982, 2001), сейчас вмещает 81 044 зрителя.

«Наш план был одобрен в мае 2017 года. Это окончательно дает нам свободу действий по реконструкции стадиона. Теперь мы должны провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании.

Надеемся, что работы начнутся в начале следующего года, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года.

Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро.

Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год», – рассказал Перес.