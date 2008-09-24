«Реал» перестроит «Бернабеу» за 525 млн евро. Стадион будет приносить клубу 150 млн евро в год

Президент «Реала» Флорентино Перес представил проект реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Арена, открытая в 1947 году и дважды подвергавшаяся перестройке (1982, 2001), сейчас вмещает 81 044 зрителя.
«Наш план был одобрен в мае 2017 года. Это окончательно дает нам свободу действий по реконструкции стадиона. Теперь мы должны провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании.
Надеемся, что работы начнутся в начале следующего года, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года.
Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро.
Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год», – рассказал Перес.