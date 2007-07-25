Неймар вышел в финал турнира по покеру. Он может выиграть 78 тысяч евро

Форвард «ПСЖ» и бразильской сборной отдыхает в Бразилии после ЧМ-2018.

Неймар поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP São Paulo. Он стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников.

26-летний футболист гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.