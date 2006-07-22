Крыховяк подпишет контракт с «Локомотивом» во вторник

«Локомотив» в ближайшее время оформит переход полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.
Ожидается, что футболист в понедельник приедет в Москву, после чего пройдет медицинское обследование.
Во вторник, 24 июля, о трансфере объявят официально.
Крыховяк будет играть за «железнодорожников» на правах аренды. Соглашение подпишут на один год.
Напомним, Крыховяк перешел в «ПСЖ» из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.
В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.