Крыховяк подпишет контракт с «Локомотивом» во вторник

в ближайшее время оформит переход полузащитника «ПСЖ» .

Ожидается, что футболист в понедельник приедет в Москву, после чего пройдет медицинское обследование.

Во вторник, 24 июля, о трансфере объявят официально.

Крыховяк будет играть за «железнодорожников» на правах аренды. Соглашение подпишут на один год.

Напомним, Крыховяк перешел в из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.