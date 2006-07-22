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    Крыховяк подпишет контракт с «Локомотивом» во вторник

    Теги Локомотив ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Гжегож Крыховяк Футбол

    «Локомотив» в ближайшее время оформит переход полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

    Ожидается, что футболист в понедельник приедет в Москву, после чего пройдет медицинское обследование.

    Во вторник, 24 июля, о трансфере объявят официально.

    Крыховяк будет играть за «железнодорожников» на правах аренды. Соглашение подпишут на один год.

    Напомним, Крыховяк перешел в «ПСЖ» из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 он играл в аренде за «Вест Бромвич» в английской премьер-лиге. «Дрозды» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.

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