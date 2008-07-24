Продажи пива в России благодаря ЧМ выросли на 8% в первой половине 2018 года

Чемпионат мира существенно повлиял на рост продаж пива, чипсов и сигарет в России, согласно исследованию компании Nielsen.

В июне 2018 года продажи пива в 11 городах выросли до 14%, по сравнению с июнем 2017 года. В первом полугодии зафиксирован рост на 8%, в аналогичном периоде 2017-го продажи снижались на 6%.

Наибольшее увеличение продаж пива среди городов отмечалось в Сочи (39%), Волгограде (31%), Калининграде (30%) и Казани (27%).

Существенно вырос спрос на безалкогольное пиво (крепость до 0,5%), по сравнению с июнем 2017-го – на 65%, что позволило этому сегменту превзойти по объемам продаж слабоалкогольное пиво (крепость 1,7-3,9%).

Продажи чипсов в городах ЧМ-2018 выросли на 9% во время проведения матчей, тогда как в мае к апрелю продажи составляли +5%.

Благодаря спросу продажи сигарет в июне замедлили сокращение с -2% (январь-май 2018) до -1% по итогам первого полугодия.

Спрос на сигареты в период матчей чемпионата мира оказался наиболее высоким в Сочи (+14%), Ростове-на-Дону (+8%) и Екатеринбурге (+7%).

Ранее сообщалось, что болельщики за время ЧМ-2018 выпили более 1,45 млн литров пива.

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