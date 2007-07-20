Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах

На футбольных матчах в России могут начать продавать пиво.
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации напитка во время футбольных соревнований.
С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время ЧМ-2018 было продано пива на 89 миллионов рублей.
– Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, – сказал Минниханов.
– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.
Минниханов о пиве на стадионах:— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.
- Мы продали пива во время ЧМ на 89 млн рублей, никаких проблем не было. Все же мужчины любят пиво.
Путин: Не все. В Татарстане может больше любят?
- Ну мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных pic.twitter.com/keC3lIbR6H