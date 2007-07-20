Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах

На футбольных матчах в России могут начать продавать пиво.

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации напитка во время футбольных соревнований.

С предложением выступил Глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что в регионе за время было продано пива на 89 миллионов рублей.

– Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, – сказал Минниханов.

– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.