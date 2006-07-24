«Барселона» включилась в борьбу за Малкома, потому что «Челси» требует 70 млн евро за Виллиана

Стало известно, почему «Барселона» вмешалась в переговоры «Ромы» с «Бордо» по трансферу полузащитника Малкома.
Каталонский клуб в последний момент предложил «Бордо» 41 миллион евро за футболиста, который уже собирался вылетать в Рим.
«Рома» вчера объявила, что договорилась с «Бордо» о трансфере Малкома. Сообщалось, что итальянцы заплатят 32 миллиона и 4 миллиона в качестве бонусов.
«Барселона» решила отказаться от покупки Виллиана, поскольку в клубе посчитали нецелесообразным тратить большую сумму денег на 29-летнего игрока – «Челси» требовал около 70 миллионов евро.
«Бордо» заблокировал операцию. Мы хотели лететь в Рим, но сейчас решаем проблему. Будем надеяться, в течение вторника она решится и мы получим авторизацию, чтобы полететь туда», – сказал агент игрока Фернандо Гарсия.