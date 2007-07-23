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    Артем Дзюба: «Благодаря ЧМ мы сломали многие стереотипы. Весь мир повернулся к России»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики ЧМ-2018 политика Футбол

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об отношении болельщиков к команде во время ЧМ-2018.

    – После Саудовской Аравии напряжение спало или усилилось?

    – Почувствовали вкус победы и хотели ощутить его еще раз, особенно на чемпионате мира, когда вся страна отмечает успех. Это самое дорогое.

     – Вы понимали после матча с Египтом, что теперь точно вошли историю?

    – Не сразу. Мы к этому готовились, мы говорили, что это наш шанс и такого, возможно, больше не предоставится. Так что чуть позже испытали безумное счастье, такую теплоту на душе. Выполнили минимум, но договорились о том, что хотим большего. В матче с Уругваем была поставлена задача победить и занять первое место в группе. 

    Мы не думали о более подходящей сетке: как показала Англия, нельзя выбирать себе легких путей, потому что в итоге занимаешь четвертое место. А Бельгия хоть и третья, но продемонстрировала потрясающий футбол. Футбольный бог не прощает, когда начинаешь просчитывать. Ты должен стараться победить в каждой игре. Уругвай прошел Португалию, мы прошли Испанию, так что в этом что-то было.

    – Раздевалка, но уже после Египта – как это было?

    – Царило безумие: счастье, песни, объятия, крики. Безумие, правда! Все друг друга любили еще больше. Понимали, что сперва в нас не верили, а потом вся страна переживала за сборную.

    Безумно хотели, чтобы праздник продолжался – бесценно видеть, как по всей России болельщики кричат, переживают, поддерживают, скандируют. Это то, ради чего мы играем в футбол, и этого не могут заменить деньги или что-то еще. Люди дарили и продолжают дарить нам до сих пор настоящие эмоции. 

    – Видели, как болельщики отмечали эту победу в Петербурге и Москве?

    – Да, и Питер, и Москва, и другие города. Видели и по телевизору, и на YouTube. Есть даже забавный ролик, в котором медведь с кем-то ехал на машине. Иностранцы же реально думали, что у нас чуть ли не медведи ходят по улицам, а тут такое.

    Еще один огромный плюс заключается в том, что весь мир повернулся к России. Те же англичане стали в один голос говорить о том, какой потрясающий турнир, какая потрясающая страна.

    Мы показали всему миру, что у нас прошел один из самых, если не самый лучший чемпионат мира. Показали, какой наш народ добрый, отзывчивый, веселый, позитивный. Многие стереотипы мы сломали. 

    – Вы простили страну за недоверие?

    – А смысл сейчас обижаться? Кто старое помянет, тому глаз вон. Те, кто не верил в нас, думаю, в глубине души уже поняли, что верить все-таки нужно. Это же национальная команда.

    Есть клубные предпочтения – тут каждому свое, болейте и переживайте, но желательно без оскорблений. Наверное, так не бывает, но это эмоции, это нормально. А если играет национальная сборная страны, то нужно верить, – сказал Дзюба.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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