Артем Дзюба: «Узнают бабушки, дети играют не в Криштиану и Месси, а в футболистов сборной России. Это же самое потрясающее, что может быть»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях от выступления на ЧМ-2018.

– После того, как все закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом.

По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией.

Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки; дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть.

Когда выезжал в Петербург на «Сапсане» и стоял возле поезда, ко мне подошел мальчик, крепко обнял за ногу, и, не отпуская минут пять, рассказывал взахлеб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России. Честно говоря, чуть опять не прослезился.

Горд, что сумел пройти путь из самого дна, когда в меня никто не верил и все отвернулись. Видел много разных роликов в духе «Дзюба закончился как футболист». После этого плевка в душу закусил удила и начал доказывать, в первую очередь, самому себе, что могу.

– Когда летели из Австрии в Москву, понимали, что едете на домашний чемпионат мира?

– Тогда еще не до конца. Ощущение появилось, когда приехали на первый матч. До этого готовились, провели открытую тренировку на стадионе ЦСКА, куда пришло много болельщиков, в том числе детей. Вроде бы вокруг антураж, но до конца не ощущали.

Понимание пришло в раздевалке перед Саудовской Аравией. Вся команда стояла, и если кто-то бы поднес спичку, тогда бы точно рвануло. Я в какой-то момент даже подумал: «Ух!» Пришлось разрядить обстановку, начал подкалывать одного, второго. Стали подстегивать друг-друга, произносить речи о том, что это наш шанс, наша мечта.

Мы понимали, что это турнир нашей жизни, мы хотели этого с детства, жили, думая об этом мгновении. Хотели, чтобы не как обычно, чтобы хоть раз футбольный бог повернулся к нам лицом. Для этого нужно было сплотиться, пахать и выгрызать каждый миллиметр поля.

– Давление на вас выглядело очень приличным.

– Дошло до того, что две ночи не мог уснуть. Мне не нравился информационный фон вокруг нашей сборной. Вышел к журналистам и сказал от сердца. Турнир же проходит в России, а наши СМИ относились к нам с небольшим неуважением и насмешкой, скажем так. Они вели себя не совсем корректно.

Отчасти мы сами виноваты в этом. Не было результата – это же тоже правда. Отчасти мы сами себя неправильно вели, где-то нужно было стать ближе к ним. Нужно понимать, что все люди разные: кто-то более открыт, кто-то менее.

Не нужно нас хвалить. Просто хотелось, чтобы команду судили по результатам на самом турнира. Вместо этого нас начали хоронить, говорили, что Саудовская Аравия накидает голов. А когда победили, то стали кричать: «Нет, ну если Саудовскую Аравию не обыгрывать…». А на чемпионате мира не бывает проходных команд – чуть-чуть дашь слабину и моментально накажут, – сказал Дзюба.