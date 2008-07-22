Озил завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии.

Я чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так.

Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.

Но когда высокопоставленные чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает.

Это не та причина, по которой я играю в футбол. И я не буду сидеть и терпеть это. Расизм не может быть приемлемым», – написал Озил.

Озила начали критиковать в Германии из-за того, что он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Футболист позже объяснил свои действия.