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    Озил завершил карьеру в сборной Германии

    Теги Месут Озил Сборная Германии по футболу Арсенал ЧМ-2018 Футбол

    Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

    «С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии.

    Я чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так.

    Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.

    Но когда высокопоставленные чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает.

    Это не та причина, по которой я играю в футбол. И я не буду сидеть и терпеть это. Расизм не может быть приемлемым», – написал Озил.

    Озила начали критиковать в Германии из-за того, что он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Футболист позже объяснил свои действия.

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