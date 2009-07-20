«Торпедо» отказалось от темнокожего защитника Ботака-Иобома из-за того, что «Локомотив» потребовал компенсацию

«Торпедо» выступило с заявлением относительно ситуации с защитником Эрвингом Ботака-Иобома.

19-летний темнокожий воспитанник клуба был представлен в качестве игрока, однако позже фанаты из группировки «Запад-5» выступили с протестами. Позже они уточнили, что это из-за его выступления за .

«От лица руководства ФК «Торпедо Москва», команды и клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.

В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб.

Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвинга Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.

Эрвинг – воспитанник футбольного клуба «Торпедо», был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно.

Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации.

В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было», — говорится в заявлении «Торпедо».

Темнокожий Ботака-Иобома не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступали фанаты