Наверх

    РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия телевидение РФПЛ Матч ТВ Футбол

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата России.

    «Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой – «Лигой ТВ».  

    Во всех европейских лигах главный доход клубов – от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна – постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале.

    Мы с этим согласны, шли к этому: на «Лиге ТВ» развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства», – отметил Прядкин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться