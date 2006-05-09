РФПЛ поддерживает переход «Матч ТВ» на платный показ матчей чемпионата России

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига поддерживает решение телеканала постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата России.

«Может быть, не стоило делать это сейчас, но мы к этому шли с нашей дочерней структурой – «Лигой ТВ».

Во всех европейских лигах главный доход клубов – от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна – постепенный уход в платную модель с определенным количеством матчей на открытом канале.

Мы с этим согласны, шли к этому: на «Лиге ТВ» развивались платная подписка и IT-сегмент, и оставался матч для открытого канала, чтобы выполнить все спонсорские обязательства», – отметил Прядкин.