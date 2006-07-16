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    Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

    Теги Лужники ЧМ-2018 политика Футбол

    Хамовнический суд Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча ЧМ-2018 в «Лужниках».

    Девушке было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.

    В ходе заседания Никульшина согласилась признать вину в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.1 статьи 20.31 КоАП РФ), но не согласилась, что ее действия полиция квалифицировала по части 3 (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

    Дела трех других активистов будут рассмотрены в течение ближайших часов.

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