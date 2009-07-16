Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ловрен об акции Pussy Riot: «Я вышел из себя и хотел вышвырнуть этого парня со стадиона»

    Теги Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики ЧМ-2018 Деян Ловрен политика Футбол

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен объяснил свое поведение в финале ЧМ-2018, когда на поле выбежали активисты Pussy Riot в полицейской форме.

    Активист предложил Ловрену отбить пять, но хорват повалил его на газон.

    «Я вышел из себя, потому что в этот момент мы играли в хорошем темпе.

    Мы играли в хороший футбол, а затем матч прервался. Я сошел с ума, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона», – заявил Ловрен.

    В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться