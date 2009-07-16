Ловрен об акции Pussy Riot: «Я вышел из себя и хотел вышвырнуть этого парня со стадиона»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен объяснил свое поведение в финале , когда на поле выбежали активисты Pussy Riot в полицейской форме.

Активист предложил Ловрену отбить пять, но хорват повалил его на газон.

«Я вышел из себя, потому что в этот момент мы играли в хорошем темпе.

Мы играли в хороший футбол, а затем матч прервался. Я сошел с ума, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона», – заявил Ловрен.

В финале ЧМ на поле выбежали люди в форме. Это акция Pussy Riot