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    Гарет Саутгейт: «Нас великолепно приняли в России. Лучше быть не могло»

    Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу ЧМ-2018 политика Футбол

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко отозвался о стране-хозяйке ЧМ-2018.

    «Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло.

    Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял: лучшего опыта просто не могло быть. Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы.

    Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо», – передает слова Саутгейта корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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