Гарет Саутгейт: «Нас великолепно приняли в России. Лучше быть не могло»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко отозвался о стране-хозяйке .

«Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло.

Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял: лучшего опыта просто не могло быть. Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы.

Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо», – передает слова Саутгейта корреспондент Sports.ru Александр Дорский.