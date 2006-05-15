Главные трансферные цели «Спартака» – центральный защитник и опорник с русским паспортом

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных целях клуба в летнее межсезонье.
– Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 миллионов. Таков рынок.
Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко. Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке.
- Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом?
– Да, это так.
- Ташаев?
– Мы еще ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах, – сказал Каррера.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет минимум двух игроков с паспортом РФ и будет искать защитника в Европе.