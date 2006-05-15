Главные трансферные цели «Спартака» – центральный защитник и опорник с русским паспортом

Главный тренер Массимо Каррера рассказал о трансферных целях клуба в летнее межсезонье.

– Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 миллионов. Таков рынок.

Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко. Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке.

- Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом?

– Да, это так.

- Ташаев?

– Мы еще ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах, – сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что подпишет минимум двух игроков с паспортом РФ и будет искать защитника в Европе.