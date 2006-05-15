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    Главные трансферные цели «Спартака» – центральный защитник и опорник с русским паспортом

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных целях клуба в летнее межсезонье.

    – Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 миллионов. Таков рынок.

    Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко. Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке.

    - Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом?

    – Да, это так.

    - Ташаев?

    – Мы еще ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах, – сказал Каррера.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет минимум двух игроков с паспортом РФ и будет искать защитника в Европе.

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