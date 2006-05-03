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    Пашалич и Максимович покинут «Спартак»

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    Футболисты «Спартака» Марио Пашалич и Никола Максимович покинут команду по завершении сезона.

    Оба игрока выступают в составе красно-белых на правах аренды – хорват минувшим летом перебрался из «Челси», а серб зимой был подписан из «Наполи».

    По истечении арендных соглашений московский клуб не планирует продлевать сотрудничество и выкупать игроков.

    Сообщается, что уровень игры Пашалича не устроил тренерский штаб «Спартака», а у Максимовича слишком высокая выкупная стоимость – около 14 миллионов евро.

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