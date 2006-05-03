Пашалич и Максимович покинут «Спартак»

Футболисты «Спартака» Марио Пашалич и Никола Максимович покинут команду по завершении сезона.

Оба игрока выступают в составе красно-белых на правах аренды – хорват минувшим летом перебрался из «Челси», а серб зимой был подписан из «Наполи».

По истечении арендных соглашений московский клуб не планирует продлевать сотрудничество и выкупать игроков.

Сообщается, что уровень игры Пашалича не устроил тренерский штаб «Спартака», а у Максимовича слишком высокая выкупная стоимость – около 14 миллионов евро.