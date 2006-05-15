Каррера о молодых игроках в составе: «Ну возьмите в «Спартак» тренера ЦСКА, если он такой хороший»

Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о ЦСКА, который старается привлекать к основному составу молодых воспитанников.

«Ну возьмите в «Спартак» тренера , если он такой хороший. Нет-нет, молодец. Браво. Берите.

Возможно, у них есть интересная молодежь. У нас тоже молодежь интересная, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле.

Если он допустит ошибку, вы же его убьете, потому что вы и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло», – сказал Каррера.