Массимо Каррера: «Спартак» провел плохой сезон. И я в этом виноват»

Главный тренер Массимо Каррера после поражения от «Динамо» подвел итоги сезона.

– [Сезон был] больше негативным. Не взяли , упустили серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. Несмотря на третье место – формально мы в призах – сезон нельзя назвать позитивным.

– Но хоть что-то было, что радует?

– 18 матчей без поражений. Та серия порадовала. И именно она позволила подняться после неудачного старта и бороться до конца за высокие места.

– То, что «Спартак» не выполнил ни одной цели, удар по вашему самолюбию?

– Конечно. Я уже сказал в начале, это плохой сезон, и я в этом виноват. Вся ответственность на мне. Не ищу алиби. Я должен отвечать и когда все хорошо и когда все плохо. При этом я ни о чем не жалею, потому что сделал все, чтобы поднять «Спартак» как можно выше. Порой что-то получалось, порой – нет.

– Что будет дальше?

– Завтра встреча с руководством, на ней все обсудим. Постараемся заложить фундамент на следующий год.

– Решающая игра. Какой могла быть мотивация у Пашалича и Максимовича, кроме того, чтобы не получить травму в последней игре в аренде?

– Они профессионалы, играют в футбол. Не надо искать причину в конкретных людях. А сегодня мы проиграли потому, что у соперника было больше спортивной злости. С самого начала это было видно. лучше и яростнее боролись за каждый мяч. Они были злее и потому победили. Недостаточно иметь качественных игроков. Надо быть злее соперника, больше хотеть.

– Почему же злости не хватало. Кто в этом виноват?

– Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать – трудись и чем-то жертвуй. Я еще футболистом знал это. Знал свои возможности. И тренировался на 300 процентов. Чтобы быть готовым всегда и в любую минуту. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови.

– Есть в «Спартаке» футболисты, которые относились ко второму халатно?

– Никого конкретно не имел в виду, не тыкаю пальцем, сказал в общем.

– Два самых памятных матча «Спартака» в этом сезоне?

– 5:1 с «Севильей» и 0:7 от . В этом весь «Спартак», – сказал Каррера.