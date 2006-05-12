Обамеянг зарабатывает в «Арсенале» 10,3 млн фунтов в год. Его подписной бонус – 18 млн, за лояльность – 15 млн

Стали известны финансовые условия контракта нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в .

Лондонский клуб приобрел 28-летнего габонца в январе у дортмундской «Боруссии» и согласился выплатить ему подписной бонус в размере 18,2 миллиона фунтов.

Обамеянг зарабатывает в 198 тысяч фунтов в неделю или 10,3 миллиона в год, сообщает Daily Mail со ссылкой на Der Spiegel и книгу о .

Кроме того, в контракте форварда есть бонус за лояльность (15,15 млн), который будет выплачен в течение четырех лет, если игрок не покинет клуб.

За 25 очков по системе «гол+пас» Обамеянгу положены 300 тысяч фунтов, за каждый матч АПЛ в стартовом составе – 50 тысяч.

Обамеянг также получит еврокубковый бонус (2,26 млн), несмотря на то, что клуб не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Полузащитник Генрих Мхитарян, также перешедший в в январе, зарабатывает 144 тысячи фунтов в неделю или 7,5 миллиона в год. Его зарплата вырастет до 240 тысяч (12,5 млн), если клуб активирует опцию продления соглашения.

Контракт Мхитаряна также предусматривает бонус за лояльность – 8,65 миллиона фунтов.