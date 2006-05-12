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    Обамеянг зарабатывает в «Арсенале» 10,3 млн фунтов в год. Его подписной бонус – 18 млн, за лояльность – 15 млн

    Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Пьер-Эмерик Обамеянг Генрих Мхитарян Football Leaks Футбол

    Стали известны финансовые условия контракта нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале».

    Лондонский клуб приобрел 28-летнего габонца в январе у дортмундской «Боруссии» и согласился выплатить ему подписной бонус в размере 18,2 миллиона фунтов.

    Обамеянг зарабатывает в «Арсенале» 198 тысяч фунтов в неделю или 10,3 миллиона в год, сообщает Daily Mail со ссылкой на Der Spiegel и книгу о Football Leaks.

    Кроме того, в контракте форварда есть бонус за лояльность (15,15 млн), который будет выплачен в течение четырех лет, если игрок не покинет клуб.

    За 25 очков по системе «гол+пас» Обамеянгу положены 300 тысяч фунтов, за каждый матч АПЛ в стартовом составе – 50 тысяч.

    Обамеянг также получит еврокубковый бонус (2,26 млн), несмотря на то, что клуб не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Полузащитник Генрих Мхитарян, также перешедший в «Арсенал» в январе, зарабатывает 144 тысячи фунтов в неделю или 7,5 миллиона в год. Его зарплата вырастет до 240 тысяч (12,5 млн), если клуб активирует опцию продления соглашения.

    Контракт Мхитаряна также предусматривает бонус за лояльность – 8,65 миллиона фунтов.

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