Куинси Промес: «Не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе. Смотрите мою статистику»

Полузащитник Куинси Промес оценил свою игру и выступление команды в этом сезоне.

- В матче с «Амкаром» вы впервые вышли на поле с капитанской повязкой.

– Здорово быть капитаном. Это большая ответственность, но я был готов к ней – и раньше демонстрировал лидерские качества.

Сейчас, когда все официально – у меня есть капитанская повязка на плече, – это замечательно. Хотя ощущал себя капитаном красно-белых и без нее. Всегда мотивировал команду и без повязки.

- Этот сезон для команды был неровным.

– Но сейчас мы на втором месте в таблице. Если завершим сезон, выиграв серебряные медали, будет неплохо. Конечно, это не чемпионство.

Но все же мы сможем попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Это очень важно. Это будет радость. А так, мы учимся на ошибках и делаем выводы. В следующем сезоне обязаны выступить лучше.

- Читали, что недавно писали о вас в прессе? «Промес не показывает той игры, которой от него ждут».

– Это чушь. Для меня здесь все просто: это чушь. Никогда не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе.

Если они говорят, что я был хорош, а потом стал не так уж и хорош, то, возможно, они просто слишком много думают и говорят обо мне, понимаете? Я уже четыре года в «Спартаке», и все это время держу определенный уровень.

- Среди легионеров вы лучший бомбардир за всю историю клуба.

– Это, кстати, сумасшедшее достижение для меня. Не верю до сих пор. Понимаете, я ведь даже не нападающий, а крайний полузащитник. Мне очень приятно лидировать. Горжусь этим.

И если люди говорят, что я не так хорош, как раньше, то, вероятно, они судят по тем моментам, когда не забиваю. Причем это часто бывают те же поклонники, кто кричал раньше: «Вау-у-у-у! Промес лучший!» – если я посылал мяч в ворота соперника.

Болельщики ждут от меня волшебства каждый день. Понимаю это. Работа непростая. Но стараюсь делать все возможное для успеха. Выкладываюсь на сто процентов и не слушаю других.

Люди, которые говорят, что я уже не тот, никогда и не поддерживали меня. Они только и ждут, что не буду забивать, чтобы сказать: «Смотрите, он уже не так хорош...»

- Вы уверены в себе.

– Всегда. Потому как знаю, что могу. Знаю, как много работаю и на что способен. Спасибо болельщикам, которые поддерживают меня.

А говорящие «Он уже не тот и бла-бла-бла» – посмотрите на мою статистику. Продолжаю трудиться. А на хейтеров не обращаю внимания, – сказал Промес.