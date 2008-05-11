УЕФА открыл дело в отношении Буффона из-за высказываний об арбитре Оливере

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении вратаря Джанлуиджи Буффона.

40-летнему голкиперу грозит наказание за красную карточку и его высказывания в адрес арбитра Майкла Оливера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с (3:1).

В концовке той игры рефери назначил в ворота туринцев пенальти, который реализовал , и удалил Буффона за споры.

По завершении матча итальянец раскритиковал арбитра, заявив, что у него «мусорный бак вместо сердца». Позже он отказался принести извинения.

Дело Буффона будет рассмотрено дисциплинарным комитетом 31 мая.

Буффон по окончании этого сезона может завершить карьеру.

«У судьи в груди не сердце, а мусорный бак». Осторожно, очень горячий Буффон

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