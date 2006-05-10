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    В «ПСЖ» уверены, что УЕФА накажет их за нарушение ФФП из-за давления со стороны топ-клубов

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА финансовый фэйр-плей Футбол

    УЕФА ведет расследование в отношении «ПСЖ» в плане соответствия клуба нормам финансового фэйр-плей.

    Несмотря на то, что вердикт будет вынесен, скорее всего, только к началу июня, в Париже беспокоятся по поводу возможных итогов расследования.

    В клубе считают, что УЕФА накажет их из-за давления со стороны других топ-клубов.

    Самым вероятным вариантом наказания является сокращение заявки на Лигу чемпионов с 25 до 21 игрока, но пока точно неизвестно, что предпримет УЕФА.

    УЕФА подозревает «ПСЖ» в нарушении правил ФФП. Клуб мог завысить данные о спонсорских доходах 

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