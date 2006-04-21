Наверх

    УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях «ПСЖ» правил ФФП в начале июня

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей Футбол

    УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей в начале июня.  

    По данным L’Equipe, представители парижского клуба вчера провели встречу с представителями надзорных органов в штаб-квартире УЕФА. Каких-либо заявлений по ее итогам не делалось. 

    Идущее сейчас расследование затрагивает спонсорские сделки «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро.

    Эти деньги были инвестированы «ПСЖ» минувшим летом в трансферы Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро и Килиана Мбаппе из «Монако» за 180 миллионов.

    Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены УЕФА, клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться