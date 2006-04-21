УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях «ПСЖ» правил ФФП в начале июня

УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях правил финансового фэйр-плей в начале июня.

По данным L’Equipe, представители парижского клуба вчера провели встречу с представителями надзорных органов в штаб-квартире . Каких-либо заявлений по ее итогам не делалось.

Идущее сейчас расследование затрагивает спонсорские сделки «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро.

Эти деньги были инвестированы «ПСЖ» минувшим летом в трансферы Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро и Килиана Мбаппе из «Монако» за 180 миллионов.

Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены УЕФА, клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.