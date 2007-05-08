Юрий Семин: «В начале сезона о чемпионстве не думали. За нас никто и ломаного гроша не давал!»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о чемпионстве.

– Думали ли до сезона о чемпионстве?

– Конечно, нет! За нас никто ломаного гроша не давал. Перед первым матчем сезона – на Суперкубок со – думал только о том, чтобы его выиграть. Хорошо подготовились, играли с чемпионом достойно – и не должны были проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил бы Луиза Адриану, который потом забил, то победили бы.

Лозунгов в команде не было. Мы шли от игры к игре. У меня потрясающие помощники – бывшие игроки «Локомотива». И чемпионы. Многие из них сами прошли этот путь! Дмитрий Лоськов, , Заур Хапов, Юрий Батуренко, Саркис Оганесян, молодой тренер по физподготовке Сергей Алексеев. Это хороший тыл, который в сложных ситуациях очень помогал.

В этом чемпионстве – огромная заслуга и моих помощников, и всех игроков. Причем очень большая – тех, кто был в резерве. Самые крупные проблемы часто случаются на тренировках на следующий день после матчей. Те, кто играл, проводят восстановительное занятие, остальные – полноценное. Так вот, те, кто не играл, проводили без нытья энергичную, хорошую работу. Это и называется командой.

Управлять одиннадцатью игроками, которые вчера вышли в стартовом составе, всегда легче. Об этом мне не раз говорил , и это абсолютно точно. Кто там говорит про старую школу? И вот с этим моментом у нас все было хорошо. А еще важнейшая роль принадлежит психологии. Вот скажите мне – чемпион столько очков в матчах с лидерами когда-нибудь завоевывал?

– Вы взяли по четыре очка со «Спартаком» и ЦСКА, шесть – с . И лишь с «Краснодаром» вышла дележка – по три.

– Да, за исключением матча в Краснодаре, ни одного матча за шесть очков не проиграли и почти во всех победили. Кто может на протяжении года сохранять стопроцентную концентрацию – те и выигрывают. Нашу концентрацию не могу назвать стопроцентной, иначе мы не теряли бы столько очков с командами нижней половины таблицы. Дело было не в тактике, а именно в концентрации. Но в целом она была достаточно серьезной – и позволила нам выиграть золото.

Никакая тактика не имеет значения, если сердце не горячее. Если футболисты не разбудили в себе зверя, ничего не получится. Они с «Зенитом» – разбудили, особенно во втором тайме. Мы разбудили. Я всегда говорю – «мы». И поэтому – выиграли. А с , например, не разбудили… – сказал Семин.