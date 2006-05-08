Наверх

    «Милан» прошел лицензирование УЕФА и сможет выступить в Лиге Европы

    Теги Милан Кьево Кальяри серия А Италия Лига Европы УЕФА Верона Кротоне Беневенто СПАЛ финансовый фэйр-плей Футбол

    «Милан» получил лицензию УЕФА, позволяющую участвовать в Лиге Европы в новом еврокубковом сезоне.

    В ноябре сообщалось, что УЕФА может не допустить «Милан» до еврокубков из-за несоблюдения правил финансового фэир-плей, а в декабре стало известно, что следственная палата УЕФА не стала заключать добровольное соглашение с миланцами.

    УЕФА объявил, что предоставил лицензию 14 клубам серии А, в том числе «Милану». «Россонери» за два тура до конца чемпионата Италии с 60 очками идут на 6-м месте, которое дает право участвовать в квалификации Лиги Европы.

    Не прошли лицензирование «Кальяри», «Кьево», «Кротоне», «Беневенто» и СПАЛ, а «Вероне» при необходимости пришлось бы повторно подавать заявку.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться