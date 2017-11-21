Marca: УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков за несоответствие ФФП

«Милан» рискует попасть под санкции УЕФА, утверждает Marca.

Это связано с нарушениями миланцами финансового фэйр-плей. На прошлой неделе руководители «Милана» посетили штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где попытались разъяснить ситуацию, но рассказ генерального директора Марко Фассоне никого не убедил.

УЕФА не уверен в платежеспособности клуба, особенно в связи с текущими результатами. Согласно документам, практически все положительные прогнозы на финансовое благополучие «Милана» связаны с гарантированным выходом в групповой этап Лиги чемпионов, а «россонери» на данный момент от этого далеки.

В связи с этим «Милан» может попасть под санкции – от штрафа вплоть до отстранения от еврокубков. Ситуацию ухудшает и недавняя информация о махинациях нынешнего владельца миланского клуба Йонгхонга Ли.

В этом сезоне «Милан» выступает в Лиге Европы.