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    УЕФА отказал «Милану» в добровольном соглашении по вопросам ФФП

    Теги Милан серия А Италия УЕФА финансовый фэйр-плей

    Следственная палата независимой Коллегии по финансовому контролю УЕФА рассмотрела запрос «Милана» по поводу добровольного соглашения о соблюдении правил финансового фэйр-плей.

    Тщательно изучив предоставленные документы и объяснения, Коллегия решила не заключать с «Миланом» добровольное соглашение.

    В частности, палата посчитала, что в клубе до сих пор сохраняется неопределенность в отношении рефинансирования займов, подлежащих к погашению в октябре 2018 года, а также в отношении финансовых гарантий, предоставленных основным акционером.

    Таким образом, «Милан» остается под следствием, и в начале 2018 года УЕФА вновь даст оценку сложившейся ситуации.

    Ранее сообщалось, что к итальянскому клубу могут быть применены жесткие санкции, вплоть до отстранения от еврокубков.

    Неправда, что в «Милане» катастрофа. Все еще хуже

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