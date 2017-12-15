УЕФА отказал «Милану» в добровольном соглашении по вопросам ФФП

Следственная палата независимой Коллегии по финансовому контролю УЕФА рассмотрела запрос по поводу добровольного соглашения о соблюдении правил финансового фэйр-плей.

Тщательно изучив предоставленные документы и объяснения, Коллегия решила не заключать с добровольное соглашение.

В частности, палата посчитала, что в клубе до сих пор сохраняется неопределенность в отношении рефинансирования займов, подлежащих к погашению в октябре 2018 года, а также в отношении финансовых гарантий, предоставленных основным акционером.

Таким образом, «Милан» остается под следствием, и в начале 2018 года вновь даст оценку сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что к итальянскому клубу могут быть применены жесткие санкции, вплоть до отстранения от еврокубков.

Неправда, что в «Милане» катастрофа. Все еще хуже