Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется чемпионству»

Президент Илья Геркус поделился мнением о бывшем президенте клуба и высказался о будущем форварда Эдера.

– Аренда Эдера заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в . Разве он плохо играл? Абсолютно нет.

– Вы будете пытаться его удержать?

– Это будут уже новые переговоры. Повторюсь – его контракт заканчивается, он должен вернуться в .

Останется ли он там – зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.

– А какова ситуация Ари?

– По остальным я бы хотел закрыть завесу, пока не комментировать.

– Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

– Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

– Она лично вас поздравила? Вы знакомы?

– Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден.

Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает, – сказал Геркус.

Юрий Семин: «Никакого вклада Смородской в чемпионство нет. Наоборот, очень тяжело все восстанавливалось»

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально