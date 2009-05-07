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    Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется чемпионству»

    Теги Локомотив Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Ольга Смородская Эдер Маседу Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бывшем президенте клуба Ольге Смородской и высказался о будущем форварда Эдера.

    – Аренда Эдера заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в «Лилль». Разве он плохо играл? Абсолютно нет.

    – Вы будете пытаться его удержать?

    – Это будут уже новые переговоры. Повторюсь – его контракт заканчивается, он должен вернуться в «Лилль».

    Останется ли он там – зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.

    – А какова ситуация Ари?

    – По остальным я бы хотел закрыть завесу, пока не комментировать.

    – Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

    – Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

    – Она лично вас поздравила? Вы знакомы?

    – Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден.

    Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает, – сказал Геркус.

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