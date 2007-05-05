Юрий Семин: «Я очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России.
- Вы верили?
– Что за вопрос? Конечно, верил каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.
Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.
Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им.
Я очень благодарен нашей компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые! – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально