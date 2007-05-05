Юрий Семин: «Я очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!»

Главный тренер Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

- Вы верили?

– Что за вопрос? Конечно, верил каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион . Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им.

Я очень благодарен нашей компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые! – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11