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    Юрий Семин: «Я очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые!»

    Теги Локомотив Юрий Семин стадион Локомотив премьер-лига Россия болельщики Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

    - Вы верили?

    – Что за вопрос? Конечно, верил каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

    Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

    Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им.

    Я очень благодарен нашей компании «РЖД», которая нас терпела. И опять они первые! – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

    Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11

    Опрос

    Семин – топ?

    11437 голосов 33
    • Да
      72%
    • ДА!!!
      28%

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