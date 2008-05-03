«Локомотиву» сразу вручат кубок чемпионов России в случае победы над «Зенитом»

Кубок чемпионата России вручат «Локомотиву» сразу после матча с , если железнодорожники сумеют обыграть петербугский клуб в матче 29-го тура РФПЛ.

В положение о призе «Кубка чемпионов России по футболу» написано: «По возможности обеспечивает вручение кубка клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча.

При наличии обстоятельств, препятствующих проведению церемонии награждения непосредственно после окончания матча, в котором определился клуб-чемпион, кубок может быть вручён по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с , – сказано в положении.

Отметим, что в Краснодар на игру 28-го тура между «Краснодаром» и лига не привозила кубок.