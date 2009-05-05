Жозе Моуринью: «Теперь меня не будут спрашивать, почему А, Б и В играют не слишком часто»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:1) в 37-м туре премьер-лиги.

«Мы провели игру недостаточно хорошо. Футболисты, которые вышли вместо других, не продемонстрировали хороший уровень. Когда отдельные исполнители так себя ведут, команде тяжело играть хорошо. Возможно, теперь вы не будете спрашивать меня о том, почему футболисты А, Б и В играют не слишком часто.

Я знал, что случится. И я говорил им об этом, но мы получили то, что получили. Случившееся в последние 20 минут – это нормально.

Я не преуспел в том, чтобы убедить своих игроков, что важно набрать еще 4 очка. Важно для меня, но не для них, возможно.

Я бы не говорил о разочаровании. Я знаю их. Я думал, возможность выйти в стартовом составе, предъявить какие-то аргументы что-то им даст. Теперь у вас есть ответ, когда спрашиваете меня, почему всегда играет Лукаку. Вероятно, индивидуальный уровень футболистов нашей команды не столь хорош, как считает публика», – сказал португалец в интервью Sky Sports.