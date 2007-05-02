Жозе Моуринью: «Лучший игрок сезона в «МЮ» – Мактомини»

Главный тренер Жозе Моуринью назвал 21-летнего полузащитника Скотта Мактомини лучшим игроком команды в текущем сезоне.

«Думаю, каждый молодой игрок, попадая в клуб, мечтает играть за первую команду. Когда мечта исполняется, он мечтает об участии в больших матчах, в Лиге чемпионов и о дебюте в сборной. Этот парень, начав сезон с академии, за каких-то полгода получил все, что хотел. Вот почему игроком года в «МЮ», на мой взгляд, должен стать Мактомини.

Изначально я считал таковым Матича. Но после того как Мактомини не получил ни одной из наград молодому игроку, я передумал. Скотт не должен оставаться без приза, поэтому свой голос отдаю ему», – сказал Моуринью.

Де Хеа – игрок года в «МЮ» по версии болельщиков и игроков