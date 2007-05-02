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    Жозе Моуринью: «Лучший игрок сезона в «МЮ» – Мактомини»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия рейтинги Неманья Матич Скотт Мактомини Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал 21-летнего полузащитника Скотта Мактомини лучшим игроком команды в текущем сезоне.

    «Думаю, каждый молодой игрок, попадая в клуб, мечтает играть за первую команду. Когда мечта исполняется, он мечтает об участии в больших матчах, в Лиге чемпионов и о дебюте в сборной. Этот парень, начав сезон с академии, за каких-то полгода получил все, что хотел. Вот почему игроком года в «МЮ», на мой взгляд, должен стать Мактомини.

    Изначально я считал таковым Матича. Но после того как Мактомини не получил ни одной из наград молодому игроку, я передумал. Скотт не должен оставаться без приза, поэтому свой голос отдаю ему», – сказал Моуринью.

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