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    Джикия и Кокорин включены в расширенный список сборной России для допинг-тестирования на ЧМ

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы допинг Александр Кокорин РУСАДА Георгий Джикия Маргарита Пахноцкая Футбол

    Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о списках для допинг-тестирования, которые предложила сборная России.

    «Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.

    Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», – отметила Пахноцкая.

    Напомним, что и Георгий Джикия, и Александр Кокорин восстанавливаются от травмы крестообразных связок.

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