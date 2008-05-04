Джикия и Кокорин включены в расширенный список сборной России для допинг-тестирования на ЧМ

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о списках для допинг-тестирования, которые предложила сборная России.

«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.

Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», – отметила Пахноцкая.

Напомним, что и Георгий Джикия, и восстанавливаются от травмы крестообразных связок.