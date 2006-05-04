«Реал» сыграет с «Барселоной» полурезервным составом

Главный тренер Зинедин Зидан произведет изменения в составе на матч против «Барселоны».

Как утверждает ABC, из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов мадридцы намерены сыграть полурезервным составом.

Зидан посоветовался со своим штабом и не хочет заигрывать , Серхио Рамоса, Кейлора Наваса, Марсело и Луку Модрича, чтобы не подвергать их риску травм. Впрочем, состав пока не определен.

Мадридский клуб считает единственным оставшимся важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов, поэтому все другие матчи будет играть неосновным составом.

Напомним, что матч – «Реал» состоится 6 мая в Каталонии.