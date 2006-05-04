Наверх

    «Реал» сыграет с «Барселоной» полурезервным составом

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произведет изменения в составе на матч против «Барселоны».

    Как утверждает ABC, из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов мадридцы намерены сыграть полурезервным составом.

    Зидан посоветовался со своим штабом и не хочет заигрывать Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Кейлора Наваса, Марсело и Луку Модрича, чтобы не подвергать их риску травм. Впрочем, состав пока не определен.

    Мадридский клуб считает единственным оставшимся важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов, поэтому все другие матчи будет играть неосновным составом.

    Напомним, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 6 мая в Каталонии.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться