Диего Симеоне: «Мы остановили атаку «Арсенала». Наш стадион – крепость»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного полуфинала с «Арсеналом» (1:0, первая игра – 1:1).

«Я лицо целой группы людей, которые очень много работают, хотя никто не видит их. Мы двигаемся в одном направлении, и все складывается хорошо. Хотим продолжать в том же духе и финишировать вторыми в примере.

Мы очень рады выйти в финал. Хотели вернуться с той самой поры, как в последний раз играли в решающем матче.

Команда так здорово проявила себя на прошлой неделе, ей пришлось пострадать, Облак выдал великолепный матч. Но так и бывает – большие игроки проявляют себя в больших матчах, а партнеры играют на их уровне.

Мы хотели остановить атаки и, думаю, хорошо с этим справились. Люка Эрнандес сегодня играл с Озилом и не дал ему ничего сделать, а играл глубже и отлично управился с Уэлбеком.

был хорош с самого появления в команде. Все здорово приняли его, а мы знали, чего хотим от него. Облаку и Гризманну потребовались месяцы, чтобы адаптироваться, а Витоло сразу вписался в команду.

В таких матчах пишется история, стадионы должны быть крепостью, и именно такие арены у . Сегодня фанаты были с нами, проделали с нами буквально каждый шаг этого пути. Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на «Ванда Метрополитано», – сказал Симеоне.

«Атлетико» опять в еврокубковом финале. Сколько можно