Мохамед Салах: «Финал Лиги чемпионов не станет противостоянием Салаха и Роналду»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с .

«Финал Лиги чемпионов не станет противостоянием Салах – Роналду.

Я играю за отличный клуб, у нас очень сильные футболисты в составе. Выход в финал стал возможен благодаря слаженной коллективной работе.

Поймите, я не могу играть в одиночку, футбол – командный вид спорта. Если мы забиваем гол, это значит, что вся команда сыграла здорово. Если мы пропускаем, это значит, что всем нужно работать еще усерднее.

– это самая большая проверка для нас, какая только могла быть, для меня как для игрока – точно. Финал будет непростым, но для обоих клубов.

Все в Лиге чемпионов обладают определенным классом. «Реал» – не единственная классная команда, умеющая побеждать.

Лига чемпионов – самый крупный клубный турнир. Если ты в первом сезоне в клубе можешь сыграть в финале, это особое чувство. Хочется выиграть в финале, поэтому сейчас нельзя расслабляться», – сказал Салах.