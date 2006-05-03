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    Мохамед Салах: «Финал Лиги чемпионов не станет противостоянием Салаха и Роналду»

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов Мохамед Салах Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Финал Лиги чемпионов не станет противостоянием Салах – Роналду.

    Я играю за отличный клуб, у нас очень сильные футболисты в составе. Выход в финал стал возможен благодаря слаженной коллективной работе.

    Поймите, я не могу играть в одиночку, футбол – командный вид спорта. Если мы забиваем гол, это значит, что вся команда сыграла здорово. Если мы пропускаем, это значит, что всем нужно работать еще усерднее.

    «Реал» – это самая большая проверка для нас, какая только могла быть, для меня как для игрока – точно. Финал будет непростым, но для обоих клубов.

    Все в Лиге чемпионов обладают определенным классом. «Реал» – не единственная классная команда, умеющая побеждать.

    Лига чемпионов – самый крупный клубный турнир. Если ты в первом сезоне в клубе можешь сыграть в финале, это особое чувство. Хочется выиграть в финале, поэтому сейчас нельзя расслабляться», – сказал Салах.

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