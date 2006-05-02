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    Салах, Фирмино и Мане забили 29 голов в ЛЧ и установили рекорд турнира

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

    Атакующее трио «Ливерпуля» Садьо Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино установило рекорд Лиги чемпионов по результативности.

    Гол, забитый Мане в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в ворота «Ромы» (2:1, первый тайм), стал для форвардов «красных» уже 29-м в нынешнем сезоне.

    Ранее рекорд принадлежал тройке нападающих «Реала» Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бэйлу (28 в сезоне-2013/14).

    В сезоне-2014/15 Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес в составе «Барселоны» забили в ЛЧ суммарно 27 мячей, а Патрик Клюйверт, Ривалдо и Луис Энрике, также выступавшие за каталонскую команду, в сезоне-1999/00 отличились в общей сложности 23 раза.

    Spotrs.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ливерпуль».

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