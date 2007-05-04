Сергей Прядкин: «Если победитель ФНЛ со следующего сезона не будет соответствовать критериям – в РФПЛ его не примем»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о лицензировании клубов для выступления в премьер-лиге.

«Отступлений от текущего регламента, принятого перед стартом сезона, не было. Надо предусмотреть все различные форс-мажорные обстоятельства.

РФПЛ со следующего сезона будет играть самую активную роль в лицензировании клубов. Будут выработаны критерии: финансовый, наличие Академии, инфраструктура… Это должна быть не фикция, – не по предоставляемым документам, как это происходит сейчас при прохождении лицензирования, а проверяться своими силами. Работа будет лучше.

Новый сезон-2018/19 будет переходным. В сентябре объявим новые критерии. Клубы, которые ставят цель играть в РФПЛ, должны будут соблюсти эти критерии. Если клуб выигрывает чемпионат , но не будет соответствовать критериям, в РФПЛ принят не будет. Надо подтягиваться по уровню к клубам премьер-лиги.

Вы все прекрасно знаете, что у нас есть пять-шесть клубов, которые участвуют в обмене – выходе в премьер-лигу, либо ее покидании. Говорю по-простому, но это так. Игорь Ефремов поддержал идею подтянуть критерии клубов до клубов РФПЛ», – сказал Прядкин.