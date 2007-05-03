Эусебио Ди Франческо: «Мы могли забить еще, но потратили время впустую на споры с судьей»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после ответного полуфинала Лиги чемпионов с (4:2) призвал игроков не тратить время на споры с судьей.

«Сожалею, потому что команда должна была больше верить в свои шансы, мы могли забить еще больше, давить на «Ливерпуль» сильнее.

Прежде всего, я разочарован вылетом, но говорю игрокам, что мы здорово поработали, положили «Ливерпуль» на канаты, второй тайм был почти идеальным.

Было бы важно продолжить играть главные роли в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но сначала нужно обеспечить себе место в турнире. Доказали, что можем конкурировать в турнире после непростого пути, но я не собираюсь этим довольствоваться. Мы можем больше.

Слова Мончи? Не подаю голос в сторону УЕФА, это дело клуба. Я должен подать голос вместе с игроками, которые должны верить и давить, если осталось несколько минут, и пытаться забить. Чувствую гнев и сожаление, потому что верю: мы могли это сделать [забить еще] и потратили время впустую.

Мы не должны стоять и спорить с судьей, ведь он не собирается менять решение. А это сыграло на руку «Ливерпулю». Поэтому я злюсь.

Очевидно, что красная карточка и пенальти за 25 минут до конца могли бы повлиять на «Ливерпуль». Но мы тоже ошибались, и это помешало нам пройти дальше», – сказал тренер.