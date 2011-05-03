Спортивный директор «Ромы» о судействе: «Это шокирует. Итальянский футбол должен подать голос»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:2) раскритиковал судей и УЕФА.

«Это [решения судей] меняет все. Мы пропустили гол из офсайда в первом матче, здесь два пенальти, которые не поставили. В одном была чистая красная.

Пришло время подать наши голоса. Не только «Рома», «Ювентус» столкнулся с теми же в матчах с «Реалом». Итальянский футбол должен подать голос, потому что то, что мы увидели этим вечером, шокирует.

Это игра с сердцами фанатов. Стоит похвалить «Ливерпуль» за то, что они вышли в финал, но нужно оценить, как это произошло.

Я испанец, приехал сюда год назад. Думаю, итальянский футбол должен подать голос, потому что это ненормально.

Не понимаю, почему VAR не используется в самом важном клубном турнире мира. Не понимаю. Да, и с технологией случаются ошибки, но гораздо меньше, чем без нее.



Это не только экономический ущерб. Ведь мы усердно работали. Парни в раздевалке в ярости, мы выложились на 100 процентов во втором тайме, играли превосходно.

Нужно ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что правильное судейство – это основа. Не понимаю, почему УЕФА не хочет этого. Болельщики могут шутить, что при VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но ведь это чистая правда», – сказал Мончи.