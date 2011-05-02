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    На болельщиков «Ливерпуля» в Риме напали с использованием арматуры

    Теги Рома Ливерпуль Лига чемпионов происшествия болельщики Футбол

    Два болельщика «Ливерпуля» подверглись нападению в Риме.

    Вечером понедельника Карл Джонсон и Питер Саундерс возвращались в отель из питейного заведения. По словам Джонсона, они подверглись атаке. Нападавшие подъехали на скутерах, у одного из них в руках был небольшой кусок металлической арматуры.

    Ни в одежде Джонсона, ни в одежде Саундерса в момент инцидента не было элементов атрибутики «Ливерпуля». Это происшествие остается единичным случаем, в остальном англичане сообщают о прекрасной атмосфере в Риме.

    На прошлой неделе болельщик мерсисайдской команды Шок Кокс получил серьезные травмы в Ливерпуле в результате нападения со стороны фанатов «Ромы» и был введен в состояние искусственной комы в неврологическом центре.

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