На болельщиков «Ливерпуля» в Риме напали с использованием арматуры

Два болельщика «Ливерпуля» подверглись нападению в Риме.
Вечером понедельника Карл Джонсон и Питер Саундерс возвращались в отель из питейного заведения. По словам Джонсона, они подверглись атаке. Нападавшие подъехали на скутерах, у одного из них в руках был небольшой кусок металлической арматуры.
Ни в одежде Джонсона, ни в одежде Саундерса в момент инцидента не было элементов атрибутики «Ливерпуля». Это происшествие остается единичным случаем, в остальном англичане сообщают о прекрасной атмосфере в Риме.
На прошлой неделе болельщик мерсисайдской команды Шок Кокс получил серьезные травмы в Ливерпуле в результате нападения со стороны фанатов «Ромы» и был введен в состояние искусственной комы в неврологическом центре.