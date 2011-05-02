На болельщиков «Ливерпуля» в Риме напали с использованием арматуры

Два болельщика подверглись нападению в Риме.

Вечером понедельника Карл Джонсон и Питер Саундерс возвращались в отель из питейного заведения. По словам Джонсона, они подверглись атаке. Нападавшие подъехали на скутерах, у одного из них в руках был небольшой кусок металлической арматуры.

Ни в одежде Джонсона, ни в одежде Саундерса в момент инцидента не было элементов атрибутики «Ливерпуля». Это происшествие остается единичным случаем, в остальном англичане сообщают о прекрасной атмосфере в Риме.

На прошлой неделе болельщик мерсисайдской команды Шок Кокс получил серьезные травмы в Ливерпуле в результате нападения со стороны фанатов «Ромы» и был введен в состояние искусственной комы в неврологическом центре.