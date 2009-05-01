«Ювентус» может провести переговоры с Каррерой

Генеральный директор Беппе Маротта ищет тренера на случай ухода по окончании сезона.

По информации издания La Reppublica, функционер намерен провести переговоры с главным тренером Массимо Каррерой. Маротта был доволен работой тренера в штабе Антонио Конте.

Туринцы хотят подстраховаться на тот случай, если Аллегри покинет команду, чтобы быстро договориться с Каррерой.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», представители не проводили с Каррерой переговоров по поводу его будущего.