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    «Ювентус» может провести переговоры с Каррерой

    Теги Спартак Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Беппе Маротта Массимилиано Аллегри Массимо Каррера Футбол

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта ищет тренера на случай ухода Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

    По информации издания La Reppublica, функционер намерен провести переговоры с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Маротта был доволен работой тренера в штабе Антонио Конте.

    Туринцы хотят подстраховаться на тот случай, если Аллегри покинет команду, чтобы быстро договориться с Каррерой.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», представители «Ювентуса» не проводили с Каррерой переговоров по поводу его будущего.

     

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