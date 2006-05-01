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    Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан игроком сезона в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов.

    В нынешнем сезоне египтянин забил 31 гол в 34 матчах АПЛ, добавив к ним 11 мячей в 13 матчах Лиги чемпионов.

    Это уже вторая индивидуальная награда Салаха в нынешнем сезоне – ранее он был признан игроком года в Англии по версии ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

    В последний раз британские журналисты присуждали эту награду футболисту «Ливерпуля» в 2014 году – тогда ее обладателем стал бывший нападающий «красных» Луис Суарес.

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