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    Станислав Черчесов: «Салах в сборной Египта получает мяч на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле»

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от противостояния со сборной Египта, в составе которой выступает полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    – Лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха называют на данный момент едва ли не лучшим игроком мира.

    – Согласен. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет все.

    – Ваше мнение: почему у него такой взлет в «Ливерпуле»? И стоит ли ожидать от него подобной игры за сборную?

    – Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой «Ливерпуль» уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутиньо Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

    – В сборной Египта все будет не так?

    – Чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в «Ливерпуле» Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле». Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

    - Сборная Уругвая: пара форвардов Суарес – Кавани выглядит чуть ли не самой грозной в нашей группе. У вас еже составлен план по ее нейтрализации?

    – Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена, – сказал Черчесов.

    Юрген Клопп: «Если хотите написать, что Салах – лучший, напишите. Вам не нужны мои слова»

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