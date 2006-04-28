Станислав Черчесов: «Салах в сборной Египта получает мяч на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от противостояния со сборной Египта, в составе которой выступает полузащитник «Ливерпуля» .

– Лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха называют на данный момент едва ли не лучшим игроком мира.

– Согласен. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет все.

– Ваше мнение: почему у него такой взлет в ? И стоит ли ожидать от него подобной игры за сборную?

– Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой «Ливерпуль» уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутиньо Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

– В сборной Египта все будет не так?

– Чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в «Ливерпуле» Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на «секунду» позже, чем в «Ливерпуле». Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

- : пара форвардов Суарес – Кавани выглядит чуть ли не самой грозной в нашей группе. У вас еже составлен план по ее нейтрализации?

– Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена, – сказал Черчесов.

Юрген Клопп: «Если хотите написать, что Салах – лучший, напишите. Вам не нужны мои слова»