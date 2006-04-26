Полузащитнику Мохамеду Салаху хотят подарить участок земли в Мекке, священном городе для мусульман.

С таким предложением выступил Фархад Аль-Руки, глава города.

«Этот подарок – дань уважения египетской звезде. Он известен своей высокой моралью и добрым характером. Он показывает лучшие качества мусульман в Британии, благодаря этому он стал послом религиозной толерантности и этнических ценностей.

Земля его, для него есть несколько вариантов. Если ему позволено владеть землей в Мекке, то она его. Он может сохранить ее, может построить мечеть, благотворительный фонд или вообще продать и забрать деньги себе», – заявил чиновник.

Салах просто лучший. В Египте он строит школы и помогает экономике