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    Салаху хотят подарить участок земли в Мекке

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия светская хроника Мохамед Салах Футбол

    Полузащитнику «Ливерпуля» Мохамеду Салаху хотят подарить участок земли в Мекке, священном городе для мусульман.

    С таким предложением выступил Фархад Аль-Руки, глава города. 

    «Этот подарок – дань уважения египетской звезде. Он известен своей высокой моралью и добрым характером. Он показывает лучшие качества мусульман в Британии, благодаря этому он стал послом религиозной толерантности и этнических ценностей.

    Земля его, для него есть несколько вариантов. Если ему позволено владеть землей в Мекке, то она его. Он может сохранить ее, может построить мечеть, благотворительный фонд или вообще продать и забрать деньги себе», – заявил чиновник.

    Салах просто лучший. В Египте он строит школы и помогает экономике

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