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    Анатолий Мещеряков: «Думаю, Семина неправильно поняли. Это не идет из клуба»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Краснодар Анатолий Мещеряков Футбол

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокоммментировал высказывание главного тренера команды Юрия Семина о «пятой колонне» после поражения от «Краснодара» (0:2).

    – Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?

    – Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего, – сказал Мещеряков.

    Юрий Семин: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше»

    «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?

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    Пятая колонна – Геркус или нет?

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