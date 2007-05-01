Анатолий Мещеряков: «Думаю, Семина неправильно поняли. Это не идет из клуба»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокоммментировал высказывание главного тренера команды Юрия Семина о «пятой колонне» после поражения от (0:2).

– Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?

– Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего, – сказал Мещеряков.

Юрий Семин: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше»

«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?