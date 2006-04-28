Агент Маньяков: «Интерес к Головину проявляют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Пока требуемые 20 миллионов евро никто не дает»

Владелец Follow Me Sports Agency Александр Маньяков рассказал, какие клубы интересуются полузащитником ЦСКА Александром Головиным.



– Головин останется в российском чемпионате?



– Головину надо уезжать. Есть конкретные предложения от клубов английской премьер-лиги, но не из топов. Насколько мне известно, интерес к полузащитнику сборной России есть у «Саутгемптона» и . Но не все зависит от Александра.

У него действующий контракт с армейцами. И есть сумма, которую хотел бы выручить с трансфера ЦСКА. Пока требуемую сумму – а это, по моим данным, около 20 миллионов евро, никто не дает.

Но впереди чемпионат мира, и Александр может себя капитализировать. Чего ему искренне желаю.



– Верите ли вы в воссоединение Головина и Слуцкого в «Витессе»?



– На ближайшие полгода не верю. Дело в трансферной сумме, за которую, скорее всего, Головин отправится в Европу. За 20 миллионов игроков покупают не для того, чтобы сразу отдать в аренду.



– Может ли инцидент с несправедливой желтой карточкой подтолкнуть Федора Смолова к уходу из РФПЛ?



– Как один из факторов – да. По моим данным, Федор хочет уехать в Европу или перейти в клуб с более мощными финансовыми возможностями, чем , – сказал Маньяков.